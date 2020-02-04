04.02.2020 15:11

Воришка украл муляжи, думая, что это Айфон (ВИДЕО)

Видео кражи в харьковском торговом центре появилось в сети.



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Как сообщают пользователи соцсети, вор 2 февраля 2020 года решил сорвать куш, украв два IPhone XS с островка на «Французском бульваре».

Только он не ожидал, что это муляж для демонстрации качества поклейки пленки.

Поднять бабла не получилось, а вот со знаменитостью срослось.