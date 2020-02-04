Воришка украл муляжи, думая, что это Айфон (ВИДЕО)

Видео кражи в харьковском торговом центре появилось в сети.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
влажность:
давление:
ветер: