Главная Новости Криминал и происшествия Воришка украл муляжи, думая, что это Айфон (ВИДЕО)
04.02.2020  15:11   

Воришка украл муляжи, думая, что это Айфон (ВИДЕО)

Видео кражи в харьковском торговом центре появилось в сети.


facebook.com
Как сообщают пользователи соцсети, вор 2 февраля 2020 года решил сорвать куш, украв два IPhone XS с островка на «Французском бульваре».
 
Только он не ожидал, что это муляж для демонстрации качества поклейки пленки.
 
Поднять бабла не получилось, а вот со знаменитостью срослось.
Тэги:  воровство, кража, харькво
 
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