80-летнюю пенсионерку пожарные вывели из горящей квартиры

Инцидент произошел в городе Первомайский.
3 февраля в 23:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме в 3-м микрорайоне г. Первомайский.
На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи на площади около 3 кв.м.
Из задымленного помещения спасатели вывели хозяйку квартиру, женщину 1939 г.р. Она надышалась угарным газом, но от дальнейшей госпитализации отказалась.
В 23:32 пожар был локализован, а в 00:28 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
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