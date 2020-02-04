04.02.2020 11:36

80-летнюю пенсионерку пожарные вывели из горящей квартиры

Инцидент произошел в городе Первомайский.



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3 февраля в 23:14 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме в 3-м микрорайоне г. Первомайский.



На момент прибытия пожарных в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи на площади около 3 кв.м.

Из задымленного помещения спасатели вывели хозяйку квартиру, женщину 1939 г.р. Она надышалась угарным газом, но от дальнейшей госпитализации отказалась.



В 23:32 пожар был локализован, а в 00:28 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.