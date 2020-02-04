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04.02.2020  08:30   

Массовое ДТП у Южного вокзала: патрульные назвали виновника (ФОТО)

В столкновении участвовали восемь автомобилей.


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Авария произошла 3 февраля около 17:30 на Полтавском шляхе, 56.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf, нарушив правила дорожного движения, а именно п 10.1 и п 10.4 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилями: BMW 535, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, BMW и автомобилем Bogdan.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Volkswagen Golf патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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