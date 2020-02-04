04.02.2020 08:30

Массовое ДТП у Южного вокзала: патрульные назвали виновника (ФОТО)

В столкновении участвовали восемь автомобилей.



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Авария произошла 3 февраля около 17:30 на Полтавском шляхе, 56.



По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf, нарушив правила дорожного движения, а именно п 10.1 и п 10.4 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилями: BMW 535, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, BMW и автомобилем Bogdan.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Volkswagen Golf патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.