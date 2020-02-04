Массовое ДТП у Южного вокзала: патрульные назвали виновника (ФОТО)

В столкновении участвовали восемь автомобилей.
Авария произошла 3 февраля около 17:30 на Полтавском шляхе, 56.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Golf, нарушив правила дорожного движения, а именно п 10.1 и п 10.4 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилями: BMW 535, Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota, BMW и автомобилем Bogdan.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen Golf патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
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