03.02.2020 15:41

Два опера соблазнились взяткой и могут сесть на порядочный срок (ФОТО, ВИДЕО)

Разоблачены два оперуполномоченных Нацполиции на взятке в 1000 долларов за избежание уголовной ответственности.



//khar.gp.gov.ua

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении двум старшим оперуполномоченным одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В правоохранительные органы обратились женщина вместе с сыном, сообщившая, что работники полиции требуют у ее сына денежные средства за избежание уголовной ответственности за кражу.

В ходе досудебного расследования установлено, что, находясь в салоне служебного автомобиля, два старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции Люботинского отдела полиции Харьковского ОП ГУНП получили от заявительницы взятку в сумме 1000 долларов США за непередачу в следственное подразделение полиции материалов по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи, которые могли стать основанием для привлечения последнего к уголовной ответственности.

Указанных полицейских задержали на «горячем» в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от гражданки неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.