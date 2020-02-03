Главная Новости Криминал и происшествия Два опера соблазнились взяткой и могут сесть на порядочный срок (ФОТО, ВИДЕО)
03.02.2020  15:41   

Два опера соблазнились взяткой и могут сесть на порядочный срок (ФОТО, ВИДЕО)

Разоблачены два оперуполномоченных Нацполиции на взятке в 1000 долларов за избежание уголовной ответственности.


//khar.gp.gov.ua
Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении двум старшим оперуполномоченным одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
В правоохранительные органы обратились женщина вместе с сыном, сообщившая, что работники полиции требуют у ее сына денежные средства за избежание уголовной ответственности за  кражу.
 
В ходе досудебного расследования установлено, что, находясь в салоне служебного автомобиля, два старших оперуполномоченных сектора криминальной полиции Люботинского отдела полиции Харьковского ОП ГУНП получили от заявительницы взятку в сумме 1000 долларов США за непередачу в следственное подразделение полиции материалов по факту возможной причастности ее сына к совершению кражи, которые могли стать основанием для привлечения последнего к уголовной ответственности.
 
Указанных полицейских задержали на «горячем» в порядке ст. 208 УПК Украины при получении от гражданки неправомерной выгоды.
 
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет, с конфискацией имущества.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, оперуполномоченные, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
27.01 Криминал и происшествия Патрульные на дорогах пачками отказываются от взяток 24.01 Криминал и происшествия Вымогательство на границе: инспектор таможни пойман на взятке (ФОТО) 23.01 Криминал и происшествия Чиновника налоговой поймали на взятке (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 