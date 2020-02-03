03.02.2020 18:12

ДТП-паровозик из пяти машин выстроилось перед поселком Жуковского (ФОТО, Обновлено)

В аварии пострадал один пассажир.



// Facebook

Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии с участием пяти автомобилей

Произошла авария 3 февраля 2020 года около 10:30 на Белгородском шоссе.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

Как выяснилось, по адресу произошло столкновение пяти автомобилей - Toyota Auris, Hyundai Accent, Lexus, Toyota Camry, Daewoo Lanos.

В результате ДТП 51-летний пассажиравто Hyundai Accent с незначительными телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Информация внесена в Единый реестр Киевского отдела полиции.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.