Главная Новости Криминал и происшествия ДТП-паровозик из пяти машин выстроилось перед поселком Жуковского (ФОТО, Обновлено)
03.02.2020  18:12   

ДТП-паровозик из пяти машин выстроилось перед поселком Жуковского (ФОТО, Обновлено)

В аварии пострадал один пассажир.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские Харькова устанавливают обстоятельства аварии с участием пяти автомобилей

Произошла авария 3 февраля 2020 года  около 10:30 на Белгородском шоссе. 
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
 
Как выяснилось, по адресу произошло столкновение пяти автомобилей - Toyota Auris, Hyundai Accent, Lexus, Toyota Camry, Daewoo Lanos.
 
В результате ДТП 51-летний пассажиравто Hyundai Accent с незначительными телесными повреждениями был доставлен в больницу. 
 
Информация внесена в Единый реестр Киевского отдела полиции.
 
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, харьков
 
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