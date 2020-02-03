03.02.2020 10:32

Лесникам, не заметившим вырубку, грозит тюрьма

Под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении в служебной халатности двум мастерам леса, которые «не заметили» факт вырубки деревьев на вверенной им территории (ч. 2 ст. 367 УК Украины).



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В ходе досудебного расследования установлено, что на территории ГП «Октябрьское лесное хозяйство» осуществлялась незаконная порубка леса.

Сумма ущерба, нанесенного государству из-за вырубки более 750 деревьев, составляет почти 10 500 000 грн.



31 января двум мастерам леса ГП «Октябрьское лесное хозяйство» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности указанных лиц.



Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.



Если вина указанных лиц будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.