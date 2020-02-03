Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ скорая попала в ДТП
03.02.2020  08:27   

На ХТЗ скорая попала в ДТП

Авария произошла 1 февраля около 17:40 на перекрестке проспектов Александровского и Архитектора Алешина.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобиль бригады скорой медицинской помощи Citroen и автомобиль Ford.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков, скорая, авария, хтз
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
02.02 Криминал и происшествия ДТП: китаец и француз не поделили перекресток (ФОТО) 02.02 Криминал и происшествия ДТП: авария легковушек с финальным ударом в столб (ВИДЕО) 02.02 Криминал и происшествия ДТП: неосторожный водила корейца торпедировал Chrysler
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 