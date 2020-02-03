На ХТЗ скорая попала в ДТП

Авария произошла 1 февраля около 17:40 на перекрестке проспектов Александровского и Архитектора Алешина.
Участниками ДТП стали автомобиль бригады скорой медицинской помощи Citroen и автомобиль Ford.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Не задевайте чужих чувств – это может окончиться плачевно. Зато день подогревает амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов и в карьере, и в любви.
Самый лютый месяц зимы встретит нас дождем и по-весеннему теплой погодой.
Ежегодно в этот день американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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