01.02.2020 19:18
Пьяная схватка на ножах: информация полиции о стычке иностранцев (ВИДЕО)
Работники полиции выясняют обстоятельства конфликта на Салтовке.
//sq.com.ua
Сообщение о происшествии в Московском районе Харькова возле кафе на улице Валентиновской поступило в полицию 1 февраля около 8:30.
На место выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
Как установили следователи, 23 и 25-летние граждане Марокко вместе употребляли спиртные напитки.
Между ними возникла ссора, в результате которой оба получили незначительные телесные повреждения.
Медики на месте оказали помощь 23-летнему мужчине, его оппонент был доставлен в одну из харьковских больниц.
Информация внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Московского отдела полиции.
Проводится проверка.