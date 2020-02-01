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01.02.2020  19:18   

Пьяная схватка на ножах: информация полиции о стычке иностранцев (ВИДЕО)

Работники полиции выясняют обстоятельства конфликта на Салтовке.


//sq.com.ua
Сообщение о происшествии  в Московском районе Харькова возле кафе на улице Валентиновской поступило в полицию 1 февраля около 8:30.
 
На место выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.
 
Как установили следователи, 23 и 25-летние граждане Марокко вместе употребляли спиртные напитки. 
 
Между ними возникла ссора, в результате которой оба получили незначительные телесные повреждения. 
 
Медики на месте оказали помощь 23-летнему мужчине, его оппонент был доставлен в одну из харьковских больниц.
 
Информация внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Московского отдела полиции. 
 
Проводится проверка.
 
Тэги:  драка, поножовщина, харьков
 
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