01.02.2020 19:18

Пьяная схватка на ножах: информация полиции о стычке иностранцев (ВИДЕО)

Работники полиции выясняют обстоятельства конфликта на Салтовке.



//sq.com.ua

Сообщение о происшествии в Московском районе Харькова возле кафе на улице Валентиновской поступило в полицию 1 февраля около 8:30.

На место выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции.

Как установили следователи, 23 и 25-летние граждане Марокко вместе употребляли спиртные напитки.

Между ними возникла ссора, в результате которой оба получили незначительные телесные повреждения.

Медики на месте оказали помощь 23-летнему мужчине, его оппонент был доставлен в одну из харьковских больниц.

Информация внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Московского отдела полиции.

Проводится проверка.