Воры обчистили квартиру и скрылись... но не надолго (ФОТО)

31.01.2020 18:45

Под Харьковм полицейские оперативно разоблачили квартирных воров.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 января 2020 года мужчины подобрали ключи к квартире 37-летней жительницы Краснограда, завладели деньгами и техникой, после чего скрылись.

Удалось установить, что мужчины уехали с места преступления на автомибиле ВАЗ 2112.

Полицейским понадобились считанные часы, чтобы найти и задержать трех злоумышленников.

В ходе розыска сотрудники Красноградского отдела полиции совместно с Управлением стратегических расследований задержали злоумышленников.

Ими оказались трое харьковчан в возрасте от 35 до 45 лет. Вещественные доказательства изъяты.

Также выяснилось, что мужчины в этот же день пытались проникнуть в квартиру 50-летней местной жительницы, но эта попытка им не удалась.

Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Проводится расследование действия по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковского региона.