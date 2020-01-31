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31.01.2020  18:45   

Воры обчистили квартиру и скрылись... но не надолго (ФОТО)

Под Харьковм полицейские оперативно разоблачили квартирных воров.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 30 января 2020 года мужчины подобрали ключи к квартире 37-летней жительницы Краснограда, завладели деньгами и техникой, после чего скрылись.
 
Полицейским понадобились считанные часы, чтобы найти и задержать трех злоумышленников.
 
Удалось установить, что мужчины уехали с места преступления на автомибиле ВАЗ 2112.
 
В ходе розыска сотрудники Красноградского отдела полиции совместно с Управлением стратегических расследований задержали злоумышленников. 
 
Ими оказались трое харьковчан в возрасте от 35 до 45 лет.  Вещественные доказательства изъяты.
 
Также выяснилось, что мужчины в этот же день пытались проникнуть в квартиру 50-летней местной жительницы, но эта попытка им не удалась.
 
Следователем открыто уголовное производство ч. 3 ст.  185 (кража) Уголовного кодекса Украины. 
 
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.  Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
 
Злоумышленник задержаны в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Проводится расследование действия по установлению их причастности к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковского региона.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, харьков
 
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