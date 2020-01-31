31.01.2020 17:33

Ночью в Харькове жгли машины и обливали кислотой (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения трех транспортных средств.



// Нацполиция

30 января около 2:30 у дома по улице Академика Богомольца в Харькове загорелся автомобиль «Toyota Camry». Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. С места происшествия изъят пожарный мусор.



По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.



Около 2:15 до Слободского отдела полиции обратился 48-летний мужчина, который сообщил, что ночью у дома по проспекту Героев Сталинграда неизвестные облили его автомобиль кислотой и пробили колеса. Как пояснил заявитель, он услышал, как сработала сигнализация и вышел на улицу, где обнаружил повреждения своего транспортного средства.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Еще один автомобиль сожгли ночью в Валках. Около 4:00 у дома по улице Первого Мая загорелся автомобиль «Chevrolet Aveo». Силами наряда ПДПЧ пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил моторный отсек и обшивку автомобиля. С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли две бутылки с веществом неизвестного происхождения со специфическим запахом масла. По жэтому случаю также возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.