Ночью в Харькове жгли машины и обливали кислотой (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения трех транспортных средств.
30 января около 2:30 у дома по улице Академика Богомольца в Харькове загорелся автомобиль «Toyota Camry». Транспортное средство было полностью уничтожено огнем. С места происшествия изъят пожарный мусор.
По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.
Около 2:15 до Слободского отдела полиции обратился 48-летний мужчина, который сообщил, что ночью у дома по проспекту Героев Сталинграда неизвестные облили его автомобиль кислотой и пробили колеса. Как пояснил заявитель, он услышал, как сработала сигнализация и вышел на улицу, где обнаружил повреждения своего транспортного средства.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Еще один автомобиль сожгли ночью в Валках. Около 4:00 у дома по улице Первого Мая загорелся автомобиль «Chevrolet Aveo». Силами наряда ПДПЧ пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил моторный отсек и обшивку автомобиля. С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли две бутылки с веществом неизвестного происхождения со специфическим запахом масла. По жэтому случаю также возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины.
Полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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