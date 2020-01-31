31.01.2020 16:26

В Індустріальному районі обговорили методи боротьби з розповсюдженням наркоманії

Круглий стіл, присвячений розробці механізмів боротьби з розповсюдженням наркотиків в місті, відбувся 29 січня у школі №119 Індустріального району.



://city.kharkov.ua

У заході взяли участь заступник голови районної адміністрації Олена Великанова, представники профільних районних управлінь, служби у справах дітей, патрульної поліції, громадських організацій, медичних установ, учнівського самоврядування, батьківської ради та інших організацій району, всього - понад 40 осіб.



В ході круглого столу пройшли три секції, на яких учасники обговорили механізми взаємодії профільних установ, служб та громадських організацій в боротьбі з поширенням наркоманії, а також представили конкретні пропозиції щодо профілактики цього негативного явища. Зокрема, очищення вулиць міста від реклами наркотиків, профілактична робота в навчальних закладах та сім'ях.



Також учасники круглого столу домовилися розробити алгоритм реагування та надання допомоги в разі виявлення фактів вживання наркотичних засобів серед молоді.



Зазначимо, захід пройшов в рамках реалізації в місті Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії і зниження шкоди від вживання психотропних речовин «Чисте місто».



Організатори круглого столу - Адміністрація Індустріального району, Антинаркотична спілка «Реванш» та Громадське об'єднання «Громадський Рейтинг».