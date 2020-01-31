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31.01.2020  16:26   

В Індустріальному районі обговорили методи боротьби з розповсюдженням наркоманії

Круглий стіл, присвячений розробці механізмів боротьби з розповсюдженням наркотиків в місті, відбувся 29 січня у школі №119 Індустріального району.


://city.kharkov.ua

У заході взяли участь заступник голови районної адміністрації Олена Великанова, представники профільних районних управлінь, служби у справах дітей, патрульної поліції, громадських організацій, медичних установ, учнівського самоврядування, батьківської ради та інших організацій району, всього - понад 40 осіб.

В ході круглого столу пройшли три секції, на яких учасники обговорили механізми взаємодії профільних установ, служб та громадських організацій в боротьбі з поширенням наркоманії, а також представили конкретні пропозиції щодо профілактики цього негативного явища. Зокрема, очищення вулиць міста від реклами наркотиків, профілактична робота в навчальних закладах та сім'ях.

Також учасники круглого столу домовилися розробити алгоритм реагування та надання допомоги в разі виявлення фактів вживання наркотичних засобів серед молоді.

Зазначимо, захід пройшов в рамках реалізації в місті Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії і зниження шкоди від вживання психотропних речовин «Чисте місто».

Організатори круглого столу - Адміністрація Індустріального району, Антинаркотична спілка «Реванш» та Громадське об'єднання «Громадський Рейтинг».

Источник:   ХГС
 Тэги:  наркотики, харьков, распространение
 
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