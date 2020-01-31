31.01.2020 15:19

Афера с недвижимостью: имущество стоимостью более 3 миллионов придется вернуть

Прокуратура будет добиваться возвращения в собственность государства отчужденной недвижимости.



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Харьковской местной прокуратурой №2 подано в Хозсуд Харкіської области исковое заявление в интересах государства в лице Министерства развития общин и территорий Украины о признании недействительным протокола торгов, отмене решений о госрегистрации и истребовании имущества в собственность государства.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, в собственности государства и на балансе одного из государственных НИИ Украины, который расположен в г. Харькове, находилось трехэтажное административное здание.

В январе 2017 года часть этого здания была продана на торгах исполнительной службой за долги указанного института по выплате заработной платы, по налогам, перед кредиторами и тому подобное.

Стоимость проданного имущества составила более 3 млн грн. Победитель аукциона, ООО, через непродолжительный промежуток времени отдал приобретенные помещения по договору мены частному предпринимателю.

Вместе с этим, продажа имущества указанного государственного института состоялась с нарушением закона Украины «О введении моратория на принудительную реализацию имущества» и других законодательных актов.

Кроме того, Министерство развития общин и территорий Украины как орган управления не согласовывало отчуждение указанной недвижимости в частную собственность.

С целью возвращения в собственность государства указанного имущества прокуратура и обратилась в суд.

Сейчас иск находится на рассмотрении..