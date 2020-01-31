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31.01.2020  15:25   

Киевский районный суд Харькова выслушал заложников и оставил за решеткой террориста

Потерпевшие рассказали суду о том, как их удерживали в заложниках в здании Укрпочты.


://kharkov.comments.ua/

В четверг, 30 января, Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для мужчины, которого обвиняют в захвате заложников на Укрпочте в декабре 2017 года. Об этом "Комментариям. Харьков" сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Кроме того, в ходе судебного разбирательства продолжили допрашивать потерпевших. Следующее заседание назначили на 11 февраля.

Подсудимый, если его вину докажут, может провести в тюрьме ближайшие 15 лет. Его обвиняют в захвате и удержании заложников, а также преступлениях, связанных с оборотом наркотиков (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 309 УК Украины).

Напомним, ранее СМИ писали, что в конце декабря 2017 года харьковчанин захватил помещение Укрпочты недалеко от метро "Киевская" в Харькове. Всего в заложниках было девять человек. Среди них женщины и дети. Злоумышленник не смог четко сформулировать свои требования. Заложникам демонстрировал устройство, которое принес с собой. Говорил, что это взрывчатка.

Источник:   Комментарии Харьков
 Тэги:  захват, заложники, харьков, террор
 
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