На скользкой дороге ВАЗ встал на рельсы отбойника (ФОТО)

Утром 30 января патрульным поступило сообщение о ДТП на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, в районе 447 км.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на препятствие – отбойник, и повис на нем.
В результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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