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31.01.2020  13:33   

На скользкой дороге ВАЗ встал на рельсы отбойника (ФОТО)

Утром 30 января патрульным поступило сообщение о ДТП на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, в районе 447 км.


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По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на препятствие – отбойник, и повис на нем.

В результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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