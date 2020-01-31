31.01.2020 12:57

Избил и изнасиловал девочку: дело передали в суд

Насильник предстанет перед судом.



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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении харьковчанина, который избил и изнасиловал малолетнюю девочку (ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Начальник отдела прокуратуры Валерий Лялюк предоставил информацию, что во время досудебного расследования установлено: в сентябре 2019 года 34-летний харьковчанин напал на малолетнюю девушку, которая возвращалась из школы, и, применяя физическую силу, изнасиловал ее.

Правоохранительными органами в течение суток смогли задержать преступника и определили меоу пресечения - содержание под стражей.

Следствием вина подозреваемого была доказана в полном объеме.

Сейчас обвинительный акт в отношении 34-летнего харьковчанина направлен в суд для рассмотрения по существу по ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья, изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от ее добровольного согласия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.