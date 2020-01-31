31.01.2020 11:45

Харьковские пограничники задержали на въезде в Украину угнанный элитный внедорожник (ФОТО)

30 января в пункте пропуска Гоптовка был задержан автомобиль, который находился в базе розыска Интерпола



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Пограничники Харьковского отряда обнаружили транспортное средство, находившийся в международном розыске.

Утром 30 января, в пункт пропуска « Гоптовка » прибыл автомобиль марки « BMW ». На нем, из России в Украину направлялся гражданин Украины, 1984 года рождения.

Во время проверки документов пограничниками было установлено, что авто находится в международном розыске, как похищенное . Об обнаружении транспортного средства пограничники сообщили Укрбюро Интерпола .

Сейчас для принятия дальнейшего правового решения машину передано сотрудникам Национальной полиции.