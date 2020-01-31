31.01.2020 10:50

Под конец месяца взрывотехники собрали неплохой урожай гранат в селе под Харьковом (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 31 боеприпас.



://kh.dsns.gov.ua

30 января Пиротехническая групп Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводил а меры по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.

Розминирование проводилось в лесополосе неподалеку с. Парижское Суданского сельского совета Первомайского района Харьковской области. Всего было разминировано 31 боеприпас, из которых

23 гранаты РПГ-40 ,

5 минометных их мин

3 артснаряда разного калибра.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находках и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».