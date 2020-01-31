Главная Новости Криминал и происшествия Под конец месяца взрывотехники собрали неплохой урожай гранат в селе под Харьковом (ФОТО)
31.01.2020  10:50   

Под конец месяца взрывотехники собрали неплохой урожай гранат в селе под Харьковом (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 31 боеприпас.


://kh.dsns.gov.ua

30 января Пиротехническая групп Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводил а меры по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны. 

Розминирование проводилось в лесополосе неподалеку с. Парижское Суданского сельского совета Первомайского района Харьковской области. Всего было разминировано 31 боеприпас, из которых

  •  23 гранаты РПГ-40 , 
  • 5 минометных их мин
  • 3 артснаряда разного калибра.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

  • - ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
  • - обнаружив их, оградить место находках и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской областиhttps://kh.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/13264.html
 Тэги:  гсчс, харьков, разминирование, граната, мина
 
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