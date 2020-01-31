Под конец месяца взрывотехники собрали неплохой урожай гранат в селе под Харьковом (ФОТО)

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС в сутки разминировали 31 боеприпас.
30 января Пиротехническая групп Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводил а меры по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны.
Розминирование проводилось в лесополосе неподалеку с. Парижское Суданского сельского совета Первомайского района Харьковской области. Всего было разминировано 31 боеприпас, из которых
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
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