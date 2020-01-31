Ограбление инвалида: полиция задержала подозреваемого (ФОТО)

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к уличному разбою.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, полицейские прибыли на сообщение о грабеже, который произошел в Индустриальном районе Харькова.
По предварительной информации, в инвалида второй группы подошел неизвестный и попросил у него телефон для звонка. Получив отказ, мужчина выхватил телефон у пострадавшего с рук.
Патрульные опросили потерпевшего и немедленно начали отрабатывать предоставленную информацию. Полицейским понадобилось около часа, чтобы найти человека, похожего по описанию. Патрульные обнаружили, вероятного, грабителя, когда тот направлялся вместе со своим товарищем в ломбард, а при себе имел мобильный телефон потерпевшего.
В дальнейшем причастность мужчины к преступлению будут устанавливать следователи.
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