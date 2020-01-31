31.01.2020 09:09

Суд оштрафовал мать школьника-прогульщика.

За первый семестр 2019/2020 учебного года подросток посетил школу только три раза и мать это не беспокоило.



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Решением Изюмского горрайонного суда нарадивая 38 летняя женщина оштрафована за прогулы 16-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Уважительных причин за прогулы у подростка не было, а мать ранее уже привлекалась за плохое исполнение родительских обязанностей.

Ранее Изюмский горрайонный суд привлек к административной ответственности мать восьмиклассника, который неоднократно издевался над школьницей. Мать оштрафована.