Суд оштрафовал мать школьника-прогульщика.

За первый семестр 2019/2020 учебного года подросток посетил школу только три раза и мать это не беспокоило.
Решением Изюмского горрайонного суда нарадивая 38 летняя женщина оштрафована за прогулы 16-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Уважительных причин за прогулы у подростка не было, а мать ранее уже привлекалась за плохое исполнение родительских обязанностей.
Ранее Изюмский горрайонный суд привлек к административной ответственности мать восьмиклассника, который неоднократно издевался над школьницей. Мать оштрафована.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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