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31.01.2020  08:55   

Штормовое предупреждение под Харьковом переросло в «Бурю-3» в колонии

В Покровском исправительной колонии (№17) ловили условного беглеца.


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29 января 2020 в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17)» было проведено практическое занятие по сигналу оповещения «БУРЯ-3» - бегство осужденных.
 
Во время проведения занятия были отработаны действия и практические навыки сотрудников учреждения. Личный состав учреждения действовал уверенно, решительно и показал высокий уровень подготовки, совершенство отработанных действий. В результате розыскных мероприятий «беглец» был задержан.
 
«Проведение регулярных учебных тренировок влияет на поддержание профессионализма личного состава учреждения, ведь от этого зависит их способность оперативно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций», - отметил первый заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Андрей Клименко.
Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, беглец, харьковщина, буря, побег
 
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