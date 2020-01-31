Штормовое предупреждение под Харьковом переросло в «Бурю-3» в колонии

В Покровском исправительной колонии (№17) ловили условного беглеца.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажность:
давление:
ветер: