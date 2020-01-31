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31.01.2020  08:33   

Китайско-американские разборки - на ХТЗ выясняли, кто круче паркуется

Автомобиль Great Wall с ходу врезался в припакрованный Ford.


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По словам очевидцев, авария произошла вечером 30 января на ул.Плиточной.

Свидетели утверждают, что водитель Great Wall был пьян.

Официальная информация уточняется.

 
 

 
 

 

Источник:   Типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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