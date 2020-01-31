Китайско-американские разборки - на ХТЗ выясняли, кто круче паркуется

По словам очевидцев, авария произошла вечером 30 января на ул.Плиточной.
Свидетели утверждают, что водитель Great Wall был пьян.
Официальная информация уточняется.
Автомобиль Great Wall с ходу врезался в припакрованный Ford.
По словам очевидцев, авария произошла вечером 30 января на ул.Плиточной.
Свидетели утверждают, что водитель Great Wall был пьян.
Официальная информация уточняется.
Слишком легко сегодня будет принять желаемое за действительное, именно поэтому день не подходит для любых дел, требующих точности и конкретики.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают ювелиры – мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
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