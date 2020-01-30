30.01.2020 19:09

Несовершеннолетний, до смерти замучивший харьковчанку за отказ встречаться, предстанет перед судом

Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего харьковчанина, который с особой жестокостью убил женщину (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



коллаж: РБК-Украина

По информации начальника отдела прокуратуры Валерия Лялюка, в ходе досудебного расследования установлено, что в июне 2019 в г.. Харьков несовершеннолетний юноша после конфликта со своей знакомой решил убить ее. Он заманил 26-летнюю девушку в безлюдное место, расположенное недалеко от домовладений. Юноша нанес многочисленные телесные повреждения, в результате которых она умерла.



Чтобы избежать ответственности, убийца закопал тело жертвы неподалеку. Тело девушки удалось найти только через несколько дней.



Однако следственным путем установлены обстоятельства совершения преступления и виновное лицо.



Сейчас обвинительный акт в отношении указанного юношу направлено в суд для рассмотрения по существу по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью).



Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет.

Ренее сообщалось, что 16-летний подросток учинил расправу над 26-летней Яной Шевченко прямо во дворе собственного дома. Об этом рассказала мама погибшей, Жанна Шевченко на своей странице в Facebook. Девушка загадочно исчезла еще 28 июня. Яну Шевченко все это время безуспешно разыскивали родственники, полиция и волонтеры. Изувеченное тело девушки нашли лишь на десятый день. Убийца закопал его в яру в районе Лысой горы. А 10 июля девушку похоронили.