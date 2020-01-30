30.01.2020 17:49

Основянский район: сотрудники ГСЧС спасли рыбака, провалившегося под лед (ФОТО)

30 января в 16:11 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на Основянском водохранилище города Харьков под лед провалился рыбак.



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К месту происшествия немедленно отправилось отделения спасателей пожарно-спасательной части №41. На момент их прибытия стало известно, что на расстоянии 30 метров от берега на льду находились двое мужчин, один из которых провалился и по грудь был в воде.

Как потом выяснилось, провалился под лед 37-летний рыбак. Другой человек с балкона многоэтажки заметил этот случай и вооружившись деревянной лестнице сразу бросился на помощь пострадавшему. Но потому, что лед был достаточно хрупок и его толщина составляла менее 3 см, но дотянуться до рыбака мужчина не смог.

Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали резиновую лодку и спасательную веревку. Добравшись до пострадавшего, ГСЧС - ники вытащили его из ледяной воды и доставили на берег, где его ждали медики скорой.