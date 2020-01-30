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30.01.2020  17:23   

Перестрелка и взрыв на Кузнецкой: подробности (ВИДЕО)

Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.


// Нацполиция

Напомним, 30 января в 13:30 от оператора «102» в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.

Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.

Конфликт произошел возле Областного дома ребенка №2. По информации директора учреждения Елены Чистилиной, никто из сотрудников детдома и детей не пострадал. Здание также целое. Взрыв они слышали, видят, что на проезжей части работает полиция, подробностей происшествия не знают.

Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия, а также жителей близлежащих домов, изымают и обрабатывают записи с камер видеонаблюдение.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  стрельба, взрыв, харьков, полиция
 
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