Перестрелка и взрыв на Кузнецкой: подробности (ВИДЕО)

Полицией принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия.
Напомним, 30 января в 13:30 от оператора «102» в полицию поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой несколько минут назад раздались выстрелы и взрыв.
Как сообщил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Чиж, полицейские предварительно выяснили, что между неустановленными лицами произошел конфликт с применением гранаты и оружия травматического типа.
Конфликт произошел возле Областного дома ребенка №2. По информации директора учреждения Елены Чистилиной, никто из сотрудников детдома и детей не пострадал. Здание также целое. Взрыв они слышали, видят, что на проезжей части работает полиция, подробностей происшествия не знают.
Сейчас эксперты проводят сбор вещественных доказательств, сотрудники следственно-оперативных групп опрашивают свидетелей происшествия, а также жителей близлежащих домов, изымают и обрабатывают записи с камер видеонаблюдение.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажность:
давление:
ветер: