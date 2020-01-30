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30.01.2020  15:31   

Утреннее ДТП на Ботсаду, или как водитель маршрутки Audi подгонял

Авария произошла 30 января около 8:40 на пр. Науки, 48.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель транспортного средства БАЗ, не придерживался безопасной скорости и дистанции, тем самім нарушив п.пп 12.1 и 13.1 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Audi.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя БАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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