30.01.2020 15:31

Утреннее ДТП на Ботсаду, или как водитель маршрутки Audi подгонял

Авария произошла 30 января около 8:40 на пр. Науки, 48.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель транспортного средства БАЗ, не придерживался безопасной скорости и дистанции, тем самім нарушив п.пп 12.1 и 13.1 ПДД Украины, совершил столкновение с автомобилем Audi.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя БАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Материалы ДТП передадут в суд.