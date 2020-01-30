30.01.2020 13:52

Сотрудники СБУ в Харькове задержали наемного киллера

СБУ совместно со Службой госбезопасности Грузии предупредила заказное убийство на территории закавказской страны.



://ssu.gov.ua

В рамках начатого уголовного производства оперативники и следователи спецслужбы с участием грузинских коллег установили, что организаторами преступления трое представителей криминальных кругов из Украины и Грузии. Они действовали по указанию главарей одного из грузинских преступных группировок, которые планировали «устранить» двух своих грузинских конкурентов.

Через украинского сообщника заказчики подыскали «киллера», который согласился выполнить задание за 20 000 долларов США.

Убийцы была передана информация, в том числе фото и видеоматериалы, личные данные потенциальных жертв, дополнительно оплаченный перелет в Тбилиси и организована встреча с грузинскими фигурантами дела. На территории Грузии во время контролируемых правоохранителями встреч один из организаторов заказ передал «киллеру» 4000 долларов США аванса, автомат и взрывчатку для совершения преступления.

После процессуального документирования действий злоумышленников, правоохранители задержали в Харькове, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, представителя отечественных криминальных кругов, задействованного в организации заказного убийства. Злоумышленнику осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Одновременно Службой государственной безопасности Грузии совместно с другими правоохранительными органами страны были задержаны двое местных жителей - организаторов заказ, а также проведен ряд обысков по месту жительства фигурантов производства. Сейчас Шевченковским районным судом города Киева гражданину Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком - шестьдесят дней, без права внесения залога.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины совместно со следователями Главного следственного управления СБ Украины.