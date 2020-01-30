30.01.2020 11:42

В Харькове устраняют последствия ночного урагана (ФОТО)

В связи с ухудшением погодных условий с 29 на 30 января подразделения ГСЧС три раза привлекались на распиловку и уборку поваленных деревьев.



// ГСЧС

Так, 30 января в 3:02 спасатели Холодногорского района выезжали на улицу Залютинскую для распиловки дерева, упавшего на проезжую часть.



В 5:12 спасатели Индустриального района помогали коммунальным службам распилить и убрать дерево, упавшее на трамвайные пути и линии электропередач.





В 8:49 отделения 9-й пожарно-спасательной части №9 на аварийно-спасательном автомобиле выезжали на улицу Сумскую, 112. Там ветка упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt, повредив лобовое стекло. К счастью в это время в машине никого не было. Спасатели распилили ветку и вытащили ее из автомобиля.