В Харькове устраняют последствия ночного урагана (ФОТО)

В связи с ухудшением погодных условий с 29 на 30 января подразделения ГСЧС три раза привлекались на распиловку и уборку поваленных деревьев.
Так, 30 января в 3:02 спасатели Холодногорского района выезжали на улицу Залютинскую для распиловки дерева, упавшего на проезжую часть.
В 5:12 спасатели Индустриального района помогали коммунальным службам распилить и убрать дерево, упавшее на трамвайные пути и линии электропередач.
В 8:49 отделения 9-й пожарно-спасательной части №9 на аварийно-спасательном автомобиле выезжали на улицу Сумскую, 112. Там ветка упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt, повредив лобовое стекло. К счастью в это время в машине никого не было. Спасатели распилили ветку и вытащили ее из автомобиля.
Бойтесь мелочей: день склоняет к дотошности и есть опасность в любом деле углубиться в дебри.
Ночью небольшой снег, мокрый снег, днем без существенных осадков, вечером снова ожидается снег. На дорогах местами гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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