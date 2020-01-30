Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове устраняют последствия ночного урагана (ФОТО)
30.01.2020  11:42   

В Харькове устраняют последствия ночного урагана (ФОТО)

В связи с ухудшением погодных условий с 29 на 30 января подразделения ГСЧС три раза привлекались на распиловку и уборку поваленных деревьев.


// ГСЧС

Так, 30 января в 3:02 спасатели Холодногорского района выезжали на улицу Залютинскую для распиловки дерева, упавшего на проезжую часть.

В 5:12 спасатели Индустриального района помогали коммунальным службам распилить и убрать дерево, упавшее на трамвайные пути и линии электропередач.



В 8:49 отделения 9-й пожарно-спасательной части №9 на аварийно-спасательном автомобиле выезжали на улицу Сумскую, 112. Там ветка упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi Colt, повредив лобовое стекло. К счастью в это время в машине никого не было. Спасатели распилили ветку и вытащили ее из автомобиля.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дерево, непогода, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
30.01 Криминал и происшествия У Харкові через негоду впало сім дерев 24.01 Криминал и происшествия Спасатели освободили женщину, которую зажало в автомобиле поваленным во дворе многоэтажки деревом (ФОТО) 06.09 Криминал и происшествия В Харькове из-за непогоды упало 13 деревьев
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 