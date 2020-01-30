Еще один припаркованный у многоэтажки автомобиль сгорел ночью в Харькове (ФОТО)

Пожарные потушили горящий автомобиль во дворе жилого дома Новобаварского района.
30 января в 2:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел во дворе девятиэтажного жилого дома по ул. Академика Богомольца, 9.
Горел легковой автомобиль «Toyota Camry», 2011 года выпуска.
К месту происшествия прибыли 2 пожарно-спасательных отделения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей автомобиль горел почти весь. Площадь пожара составляла около 6 кв.м.
Пожарные немедленно приступили к тушению огня и уже в 2:36 локализовали его. Полностью пожар был ликвидирован в 2:37. Его причина устанавливается.
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