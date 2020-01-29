29.01.2020 17:27

Неудачливый турист «накурил» себе реальную статью за контрабанду

Сотрудники Слобожанской таможни на таможенном пункте пропуска «Гоптовка», во время осмотра легкового автомобиля, следовавшего из РФ в Украину, обнаружили тайник с сигаретами.



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Сигареты в количестве 80 пачек были спрятаны в конструктивных полостях автомобиля.

Согласно порядку ввоза алкогольных и табачных изделий (ст. 376 ТКУ), граждане могут ввозить на територию Украины без письменного декларирования табачные изделия в количестве 200 сигарет или 250 граммов табака.

Кроме того, такие изделия не освобождаются от обложения таможенными платежами, если лицо, их ввозит, отсутствовала в Украине менее 24 часов.

В отношении гражданина, владельца авто составлен протокол по части 1 статьи 483 ТКУ (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).