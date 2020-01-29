Главная Новости Криминал и происшествия Неудачливый турист «накурил» себе реальную статью за контрабанду
29.01.2020  17:27   

Неудачливый турист «накурил» себе реальную статью за контрабанду

Сотрудники Слобожанской таможни на таможенном пункте пропуска «Гоптовка», во время осмотра легкового автомобиля, следовавшего из РФ в Украину, обнаружили тайник с сигаретами.


// facebook

Сигареты в количестве 80 пачек были спрятаны в конструктивных полостях автомобиля.

Согласно порядку ввоза алкогольных и табачных изделий (ст. 376 ТКУ), граждане могут ввозить на територию Украины без письменного декларирования табачные изделия в количестве 200 сигарет или 250 граммов табака.

Кроме того, такие изделия не освобождаются от обложения таможенными платежами, если лицо, их ввозит, отсутствовала в Украине менее 24 часов.

В отношении гражданина, владельца авто составлен протокол по части 1 статьи 483 ТКУ (перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля).

 

Источник:   Слобожанская таможня
 Тэги:  контрабанда, харьков, гоптовка, сигареты
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
28.01 Криминал и происшествия Сидельцев харьковского СИЗО лишили наркотического йогурта (ФОТО) 23.01 Криминал и происшествия Незваные гости: копы поймали юнцов из Днепра, которые привезли психотропы в Харьков (ФОТО) 23.01 Криминал и происшествия В багаже выезжающего в Россию нашли прибор слежения
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 