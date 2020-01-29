29.01.2020 16:50

На Балаклейщине женщина отдала мошенникам около 5000 гривен за доставку «приза»

Мошенники сообщают человеку о том, что она выиграла крупную сумму денег, но чтобы получить «приз» необходимо оплатить символическую плату за инкассаторскую доставку - именно на такой «крючок» попала жительница села Асеевка.



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28 января в Балаклейский отдела полиции обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила, что к ней пришел неизвестный и сказал, что она победила в лотерее и стала обладательницей приза в сумме 355 000 гривен.

Незнакомец сказал, что сумма очень большая, поэтому для ее получения необходимо инкассаторская доставка. Такая услуга стоит около 5 000 гривен.

Пенсионерка обрадовалась, отдала деньги незнакомцу, даже фамилию не спросила. Через несколько часов она поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Уважаемые граждане! Будьте бдительны, не доверяйте незнакомцам, которые сообщают вам о денежном выигрыше или ценный приз. Вас должно задуматься подобное сообщение, особенно если вы не участвовали в лотерее или розыгрыше. Никогда не платите деньги за сомнительные доставки или подарки» - попросили харьковчан правоохранители со свой страницы в соцсети.