29.01.2020 16:37

ДТП на ХТЗ: решил нарушить на мокром перекрестке – и не проскочил

28 января около девяти часов вечера патрульные получили сообщение об аварии на Индустриальном проспекте, 37/8.



// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen, ехавший по второстепенной дороге, нарушив правила дорожного движения, а именно п 16.11 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем Daewoo.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.