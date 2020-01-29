ДТП на ХТЗ: решил нарушить на мокром перекрестке – и не проскочил

28 января около девяти часов вечера патрульные получили сообщение об аварии на Индустриальном проспекте, 37/8.
По предварительной информации водитель автомобиля Volkswagen, ехавший по второстепенной дороге, нарушив правила дорожного движения, а именно п 16.11 ПДД Украины, и совершил столкновение с автомобилем Daewoo.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Volkswagen патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.
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