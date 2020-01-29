29.01.2020 15:04

Церковный дебошир уже привлекал внимание полиции на российской границе (ВИДЕО)

В октябре 2018 года указанный гражданин неподалеку таможенного поста «Гоптовка» угрожал взорвать себя в автомобиле такси.



// Нацполиция

Напомним, 28 января около 16:40 в полицию поступила информация о том, что в религиозной сооружении по улице Чернышевский неизвестный мужчина кричит и неадекватно себя ведет.



На место происшествия выезжали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. В ходе отработки вызова было обнаружено 34-летнего гражданина, который болеет психическими расстройствами. Каретой скорой он был доставлен в один из лечебных учреждений города.



Во время осмотра сотрудники полиции установили, что мужчина повредил имущество храма, бил иконы, подсвечники, а также людей, которые там находились.



Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.



Как выяснилось, данный гражданин ранее уже попадал в поле зрения полиции. В октябре 2018 неподалеку таможенного поста «Гоптовка» он угрожал себя взорвать в автомобиле такси. Тогда по распоряжению руководства областного главка полиции в действие был введен специальный план «Гром». После переговоров правоохранителям удалось открыть машину и задержать мужчину. Никаких взрывчатых веществ или устройств при нем обнаружено не было. В пакете, где, якобы, находилась взрывчатка, полицейские обнаружили литературу на религиозную тематику. Учитывая психическое состояние правонарушителя был госпитализирован в специализированную психиатрическую больницу.



Следователи Дергачевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.



25 января 2019 года досудебное следствие по указанному уголовному производством было завершено, обвинительный акт направлен в суд, его рассмотрение пока продолжается. Что касается главного фигуранта были применены ст. 94 (виды принудительных мер медицинского характера) Уголовного кодекса Украины.

