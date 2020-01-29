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29.01.2020  14:55   

Замена сена на семечку и горох вынудила прокуратуру обратиться в суд

Прокуратура требует вернуть государству земельный участок размером более 109 гектаров.


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Первомайская местная прокуратура направила в суд исковое заявление о досрочном расторжении договора аренды земельного участка и его возвращения в собственность государства в лице Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, установлено, что в 2014 году между физическим лицом и Главным управлением Госземагентства в Харьковской области заключен договор аренды земли. Мужчина получил во временное пользование земельный участок для сенокошения и выпаса скота площадью больше, чем 109 га и стоимостью более 420 тыс. грн.
Начиная с 2016 года, арендатор, чтобы получать дополнительный доход, стал выращивать на указанном участке сельскохозяйственные культуры, в частности подсолнечник и горох. Эти действия нарушают условия договора и требования действующего законодательства, а именно ст.20 Земельного кодекса Украины, ст.35 Закона Украины «Об охране земель», нарушаются финансовые интересы местного бюджета: от изменения вида целевого назначения земельного участка недоотримуються средства за ее использование. Это и стало основанием для направления прокуратурой искового заявления в суд.
Сейчас иск находится на рассмотрении в суде.
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков. нарушение, возбуждение
 
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