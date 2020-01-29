Замена сена на семечку и горох вынудила прокуратуру обратиться в суд

Прокуратура требует вернуть государству земельный участок размером более 109 гектаров.
Первомайская местная прокуратура направила в суд исковое заявление о досрочном расторжении договора аренды земельного участка и его возвращения в собственность государства в лице Главного управления Держгеокадастру в Харьковской области.
День логики и прагматизма – может принести отличные плоды и в учебе, и в науке, и в быту, и в рабочих вопросах.
Синоптики обещают пасмурный день. Ночью возможен мелкий дождь со снегом, днем местами дождь. По области туман, слабый гололед.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
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