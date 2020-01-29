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29.01.2020  12:12   

Во дворах на Юбилейном проспекте выгорел «Шмель» - наследник именитой линейки немецкого автопрома

29 января в 03 : 07 в дежурную часть Главного управления ГСЧС в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Volkswagen Jetta», который был припаркован во дворе у пяти этажного жилого дома по пр-ту . Юбилейном , 59-В.


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Уже на следующий год после начала выпуска VW Golf разрабатывались новые варианты кузовов этого автомобиля (с целью увеличения багажного отделения) в стиле классический седан. Но лишь к 1979 году, после трёхлетних «раздумий», Фольксваген приступил к выпуску модели Jetta (название автомобиля во время проектных разработок было «Шмель» (нем. Hummel). Кроме увеличенного багажника новый автомобиль отличался некоторыми деталями передней части. В новый век Jetta вошла полноценным седаном 6-ти различных версий.

Одна из последних линеек именитой марки авто вспыхнула  на парковке во дворах срежа хрущовских пятиэтажек. К месту вызова выехали сразу два отделения службы спасения на автоцистернах . На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек автомобиля на площади около 3 кв

В считанные минуты пожар был локализован, а еще через чеетверть часа -  полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧСУ в Харьковской области
 
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