29.01.2020 10:50

Старенькая Skoda не пережила юбилея (ФОТО)

28 января в 23:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Skoda Fabia», 2000 года выпуска, которая находилась возле двора частного домовладения по адресу: село Циркуны Харьковской области, ул. Соборная, 96.



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Пожар заметил хозяин и сразу бросился ее тушить подручными средствами. На момент прибытия спасателей пожар еще продолжался, но благодаря усилиям владельца авто быстрого распространения огня не произошло. Горел только моторный отсек на площади 1,5 кв.м.

В 00:10 пожар был локализован и в 00:20 полностью ликвидирован. Причина возникновения возгорания автомобиля устанавливается.