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29.01.2020  11:02   

В Харькове разоблачили наркосбытчика (ФОТО)

Работники полиции обнаружили у харьковчанина 60 доз кокаина и психотропные вещества. Стоимость изъятых наркотических средств на «черном» рынке составляет около 80 000 гривен.


// Нацполиция

Установлено, что мужчина сбывал наркотические вещества во время личных встреч с покупателями.

27 января полицейские Управление противодействия наркопреступности совместно со следователями Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, во процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 2 провели санкционированный обыск по месту жительства 59-летнего мужчину, в ходе которого обнаружили и изъяли около 10 граммов кокаина, 3 таблетки экстази, весы и другие измерительные приборы.

В ходе проведения санкционированного обыска в другой квартире, где иногда живет гражданин, полицейские обнаружили около 2 граммов кокаина, принадлежности для употребления наркосредств, зип-пакеты для фасовки наркотиков. Также  его автомобиле «BMW X1» правоохранители изъяли около 3 граммов кокаина.

Вещества направлены на экспертное исследование.

Транспортное средство, а также 2 мобильных телефона злоумышленника полицейские изъяли для дальнейшего наложения ареста.

Следственно-оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время правоохранители устанавливают источник поставок кокаина, цель хранения изъятых наркотиков и преступные связи правонарушителя.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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