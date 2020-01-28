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28.01.2020  18:32   

Извращенец, насильник и убийца сядет на 13 лет

Определена судьба нелюдя, который изнасиловал 12-летнюю девочку, ее пожилую бабушку и убил двух кошек


//fakty.ua
Октябрьским районным судом. Харькова вынесен обвинительный приговор в отношении 29-летнего харьковчанина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 и ч. 1 ст. 299 УК Украины (незаконное лишение свободы двух лиц, изнасилования, растление, путем совершения развратных действий в отношении малолетнего, жестокое обращение с животными).
 
Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Владислав Грюк, педофила приговорили к 13 годам заключения.
 
Во время досудебного расследования и судебного разбирательства обвиняемый вину не признал, однако она полностью доказана в ходе судебного разбирательства.
 
В судебных прениях прокурор настаивал на максимальном наказании, которое предусмотрено уголовным кодексом за совершение вышеуказанных преступлений, а именно - 15 лет лишения свободы.
 
Осужденный совершал развратные действия в отношении 12-летней падчерицы и однажды, угрожая девочке предметом, похожим на пистолет, изнасиловал ее неестественным способом. 
 
Также злоумышленник, оставшись в одиночестве с 71-летней бабушкой девочки, угрожая пожилой женщине ножом, заклеив ей рот скотчем и связав руки пластиковыми хомутами, изнасиловал последнюю.
 
В это время домой пришла любовница (мать девочки) и увидев связанной свою мать, попыталась ее освободить.
 
Но преступник, угрожая ножом, связал ей руки и ноги скотчем своей.
 
Таким образом он лишил свободы двух человек.
 
Когда педофил-насильник вышел из квартиры, женщина смогла освободиться и обратилась в полицию.
 
К тому же, злоумышленник совершил еше одно преступление - жестокое расправившись с двумя кошками, которые жили в семье.
 
Справка: в настоящее время приговор не вступил в законную силу, поскольку решается вопрос о его апелляционного обжалования.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  педофил, убийца, харьков, изнасилование
 
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