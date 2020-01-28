Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: легковушки не смогли разъехаться на магистрали
28.01.2020  16:49   

ДТП: легковушки не смогли разъехаться на магистрали

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, разсместивные видео происшествия, на перекрестке проспекта Гагарина и Мерефянского шоссе - авария.

Здесь столкнулись, автомобили Lanos и Nissan.

Подробностей пока нет.

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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