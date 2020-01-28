Рыбак пришел на водохранилище с запрещенной сетью и наловил тройную норму рыбы (ФОТО)

28 января Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил на Краснооскольском водохранилище грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Богуславка Боровского района Харьковской области.
Около 8:00 патруль обнаружил нарушителя, который ловитл рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. В сетке находилось 9 килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5950 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
В рыбоохранном патруле напомнили, что любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должно превышать 5 шт. на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство, - не более 10 шт. Суточная норма вылова водных биоресурсов составляет 3 кг на человека.
Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы просим безотлагательно сообщайте по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
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