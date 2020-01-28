28.01.2020 14:31

Рыбак пришел на водохранилище с запрещенной сетью и наловил тройную норму рыбы (ФОТО)

28 января Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил на Краснооскольском водохранилище грубое нарушение правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Богуславка Боровского района Харьковской области.



Около 8:00 патруль обнаружил нарушителя, который ловитл рыбу запрещенным орудием – лесковой сеткой. В сетке находилось 9 килограммов рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 5950 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.



В рыбоохранном патруле напомнили, что любительский лов рыбы в зимний период разрешается зимними удочками с блесной вертикального блеснения с крючком не более №10, мормышкой, наживное и живцовой снастями. Общее количество крючков на водоемах общего пользования не должно превышать 5 шт. на одного рыбака, а на водоемах, где внедрено платное рыболовство, - не более 10 шт. Суточная норма вылова водных биоресурсов составляет 3 кг на человека.



Управление Госрыбагентства в Харьковской области обращается ко всем рыбаков с просьбой быть максимально ответственными и соблюдать правила рыболовства. Если вы стали свидетелем нарушения или замора рыбы просим безотлагательно сообщайте по телефонам круглосуточной телефонной «горячей линии» Харьковского рыбоохранного патруля: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.