28.01.2020 14:19

Воришки обчистили квартиру, но далеко не ушли

Воры действовали в Основянском районе Харькова.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 января 2020 года злоумышленники проникли в квартиру жителя района, завладели техникой и личными вещами, после чего скрылись.

В ходе розыска работники Основянского отдела полиции и Управления стратегических расследований задержали 26 и 27-летних мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следоваителем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.