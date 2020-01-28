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28.01.2020  14:19   

Воришки обчистили квартиру, но далеко не ушли

Воры действовали в Основянском районе Харькова.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 января 2020 года злоумышленники проникли в квартиру жителя района, завладели техникой и личными вещами, после чего скрылись.
 
В ходе розыска работники Основянского отдела полиции и Управления стратегических расследований задержали 26 и 27-летних мужчин, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По данному факту следоваителем открыто уголовное производство ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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