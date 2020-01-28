28.01.2020 12:55

Триллер с погоней на Основе: уйти от преследования копов пьяному угонщику помешал столб (ФОТО)

Преступник попытался убежать, но был пойман.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 января пьяный 23-летний мужчина находился на площадке возле одного из супермаркетов города.

Он увидел легковой автомобиль, сел в него и поехал.

На перекрестке мужчина нарушил правила дорожного движения и пересек его на запрещающий сигнал светофора.

Действия злоумышленника заметили сотрудники полиции и началась погоня за правонарушителем.

Во время побега водитель врезался в препятствие, бросил авто и пытался скрыться, но был задержан полицейскими.

По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.