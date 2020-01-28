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28.01.2020  12:55   

Триллер с погоней на Основе: уйти от преследования копов пьяному угонщику помешал столб (ФОТО)

Преступник попытался убежать, но был пойман.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 24 января пьяный 23-летний мужчина находился на площадке возле одного из супермаркетов города.
 
Он увидел легковой автомобиль, сел в него и поехал.
 
На перекрестке мужчина нарушил правила дорожного движения и пересек его на запрещающий сигнал светофора.
 
Действия злоумышленника заметили сотрудники полиции и началась погоня за правонарушителем.
 
Во время побега водитель врезался в препятствие, бросил авто и пытался скрыться, но был задержан полицейскими.
 
По данному факту следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  погня, угон, харьков
 
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