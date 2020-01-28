28.01.2020 12:10

Перебор с биоэнергетикой - харьковские таможенники сняли с контрабандистки и ее дочери сотню устройств биорезонансной терапии (ФОТО)

На пункте пропуска через границу силовики задержали женщину с ребенком, которые спрятали на себе оборудование стоимостью 1,5 млн грн.



://kh.depo.ua

Как сообщили в пресс-службе Слобожанской таможни Гостаможслужбы Украины, нарушителей законодательства обнаружили на таможенном пункте "Гоптовка".

По сведениям пресс-службы, женщина с дочкой спрятали под одеждой 100 приборов биорезонансной терапии "Life Balance".

Во время таможенно-пограничного досмотра автомобиля под управлением гражданки РФ, который двигался в направлении из Украины в РФ, в обшивке заднего сиденья автомобиля, в сумке с автомобильными инструментами, в багажном отделении, среди личных вещей – в сумках, пакетах, а также внутри манежа для младенцев были обнаружены картонные коробки, в которых находились зарядные устройства к приборам "Life Balance".

Таможенников смутил внешний вид женщины с девочкой, которые были одеты в очень объемные пуховые пальто и выглядели неестественно полными. Женщина призналась, что спрятала под одежду себе и дочке приборы "Life Balance" в количестве 100 единиц. Стоимость одного прибора в Украине составляет около 15 тыс. грн (в зависимости от комплектации).

Кроме того, в авто также были обнаружены 300 штук проводов USB, 16 комплектов из провода и двух металлических ручек, 16 пластин желтого цвета из металла, 30 плат зеленого цвета, 145 штук блоков питания model AD-19.

Как призналась женщина, перевозившая товары за денежное вознаграждение. В отношении нарушительницы составлен протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.