На Харьковщине закрыли наркопритон

Хозяин дома превратил свою квартиру в ячейку для употребления наркотического вещества.
В ходе проведения оперативных мероприятий оперативники Красноградского отдела полиции установили, что 35-летний житель села Вознесенское организовал у себя дома место для изготовления и употребления наркотических средств.
Согласно постановлению суда, 27 января полицейские провели в доме мужа санкционированный обыск. На момент прибытия правоохранителей в домовладении находились двое «посетителей».
Во время обыска полицейские изъяли использованные шприцы и полимерную бутылку, заполненную жидкостью коричневого цвета, похожее на наркотическое средство.
Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
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