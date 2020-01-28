28.01.2020 11:01

На Харьковщине закрыли наркопритон

Хозяин дома превратил свою квартиру в ячейку для употребления наркотического вещества.



// Нацполиция

В ходе проведения оперативных мероприятий оперативники Красноградского отдела полиции установили, что 35-летний житель села Вознесенское организовал у себя дома место для изготовления и употребления наркотических средств.



Согласно постановлению суда, 27 января полицейские провели в доме мужа санкционированный обыск. На момент прибытия правоохранителей в домовладении находились двое «посетителей».



Во время обыска полицейские изъяли использованные шприцы и полимерную бутылку, заполненную жидкостью коричневого цвета, похожее на наркотическое средство.



Все вещественные доказательства направлены на экспертизу.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.