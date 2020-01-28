28.01.2020 10:32

В харьковском метро задержали пассажира с гранатой (ВИДЕО)

Полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1.



// Нацполиция

Работники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».



Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области 27 января около 22:30.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.