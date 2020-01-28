Главная Новости Криминал и происшествия В харьковском метро задержали пассажира с гранатой (ВИДЕО)
28.01.2020  10:32   

В харьковском метро задержали пассажира с гранатой (ВИДЕО)

Полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1.


// Нацполиция

Работники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».

Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области 27 января около 22:30.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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