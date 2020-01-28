В харьковском метро задержали пассажира с гранатой (ВИДЕО)

Полицейские изъяли у мужчины гранату Ф-1.
Работники отдела полиции в метрополитене обнаружили боеприпас у 39-летнего жителя пгт Васищево в вестибюле станции метро «Площадь Конституции».
Сообщение о происшествии поступило в отдел полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области 27 января около 22:30.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Место приобретения и цель хранения боеприпаса устанавливаются.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
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