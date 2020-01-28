28.01.2020 10:01

В лобовой с КрАЗом погиб водитель Москвича

Авария произошла в понедельник в Богодуховском районе.



// Facebook

27 января в 17.07 на 44-м километре автодороги Харьков – Ахтырка, вблизи с. Максимовка, 50-летний водитель автомобиля «Москвич» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КрАЗ» под управлением 45-летнего жителя города Харькова.

В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в харьковскую больницу, где не приходя в сознание скончался.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.