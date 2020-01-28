В лобовой с КрАЗом погиб водитель Москвича

Авария произошла в понедельник в Богодуховском районе.
27 января в 17.07 на 44-м километре автодороги Харьков – Ахтырка, вблизи с. Максимовка, 50-летний водитель автомобиля «Москвич» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КрАЗ» под управлением 45-летнего жителя города Харькова.
В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в харьковскую больницу, где не приходя в сознание скончался.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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