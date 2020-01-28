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28.01.2020  10:01   

В лобовой с КрАЗом погиб водитель Москвича

Авария произошла в понедельник в Богодуховском районе.


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27 января в 17.07 на 44-м километре автодороги Харьков –  Ахтырка, вблизи с. Максимовка, 50-летний водитель автомобиля «Москвич» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «КрАЗ» под управлением 45-летнего жителя города Харькова.

В результате аварии водитель легковушки получил телесные повреждения и был госпитализирован в харьковскую больницу, где не приходя в сознание скончался.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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