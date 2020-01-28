Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и расстался с жизнью

Авария произошла 27 января около 18:00 на трассе Харьков-Симферополь при въезде в город Мерефа.
На месте полицейские установили, что 42-летний водитель "KIA" допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.
64-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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