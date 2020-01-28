28.01.2020 09:14

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и расстался с жизнью

Авария произошла 27 января около 18:00 на трассе Харьков-Симферополь при въезде в город Мерефа.



// Нацполиция

На месте полицейские установили, что 42-летний водитель "KIA" допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

64-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.



Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.