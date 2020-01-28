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28.01.2020  09:14   

Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте и расстался с жизнью

Авария произошла 27 января около 18:00 на трассе Харьков-Симферополь при въезде в город Мерефа.


// Нацполиция

На месте полицейские установили, что 42-летний водитель "KIA" допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

64-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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