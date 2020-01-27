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27.01.2020  17:19   

Замучали старика: связанный труп хозяина дома нашла его сиделка (ФОТО)

Харьковские копы поймали гастролеров-грабителей, убивших пожилого мужчину.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, сообщение об обнаружении в доме тела 71-летнего жителя села Крамаровка Изюмского района поступило в полицию 18 января 2020 года от его сиделки.
 
Женщина зашла в дом к дедушке и увидела его со связанными руками и ногами, а также с многочисленными телесными повреждениями.
 
Работники райотдела полиции совместно с сотрудниками Управления криминальной полиции ГУНП в Харьковской области в течение нескольких часов до совершения преступления задержали одного из нападавших, который бежал в соседнюю область. Им оказался 49-летний житель города Одесса.
 
Полицейские установили, что накануне вечером мужчина вместе со своим знакомым проникли в дом пенсионера, связали его и били. Пытки над потерпевшим привели к его смерти. Злоумышленники завладели деньгами и скрылись с места происшествия.
 
49-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
 
24 января было установлено местонахождение и другого соучастника преступления - 43 летнего ранее неоднократно судимого гражданина Российской Федерации. Мужчина успел совершить еще одно разбойное нападение на 84-летнюю жительницу села Шаровка Валковского района.
 
Злоумышленник поздно вечером проник в дом пожилой женщины, избил ее палкой и овладел телевизором и телефоном.
 
Мужчину задержали сотрудники Валковского отдела полиции совместно с оперативниками ГУНП в Харьковской области.
 
Сейчас злоумышленник содержится в изоляторе временного содержания в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, а также об уведомлении о подозрении в совершении разбойного нападения и убийства жителя Изюмского района.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, разбой, харьков, замучали старика
 
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