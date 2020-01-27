27.01.2020 16:44

Осторожно! На Алексеевке активизировались квартирные воры (ВИДЕО)

О попытке вора обчистить квартиры в дом на Ахсарова, сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в Харькове, на Алексеевке, в доме по улице Ахсарова, 17, по подъездам шустрит квартирный вор.

Он звонит в домофон, потом поднимается на этаж.

Но, на этот раз, воришка увидел камеру и свалил.

Когда его окликнули, представился работником жека и убежал.

В Жилкомсервисе такого не знают.