Главная Новости Криминал и происшествия Осторожно! На Алексеевке активизировались квартирные воры (ВИДЕО)
27.01.2020  16:44   

Осторожно! На Алексеевке активизировались квартирные воры (ВИДЕО)

О попытке вора обчистить квартиры в дом на Ахсарова, сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, в Харькове, на Алексеевке, в доме по улице Ахсарова, 17, по подъездам шустрит квартирный вор.

Он звонит в домофон, потом поднимается на этаж.

Но, на этот раз, воришка увидел камеру и свалил.

Когда его окликнули, представился работником жека и убежал.

В Жилкомсервисе такого не знают.

Тэги:  воровство, кражи, харьков
 
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