Осторожно! На Алексеевке активизировались квартирные воры (ВИДЕО)

О попытке вора обчистить квартиры в дом на Ахсарова, сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, в Харькове, на Алексеевке, в доме по улице Ахсарова, 17, по подъездам шустрит квартирный вор.
Он звонит в домофон, потом поднимается на этаж.
Но, на этот раз, воришка увидел камеру и свалил.
Когда его окликнули, представился работником жека и убежал.
В Жилкомсервисе такого не знают.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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