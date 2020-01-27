Парочка вышла на прогулку, чтобы рассовать закладки (ФОТО)

Двух человек, причастных к распространению наркотиков, остановили патрульные.
Во время патрулирования Шевченковского района города Харькова полицейские обратили внимание на подозрительное поведение парня и девушки, При приближении служебного авто, пара молодых людей резко пыталась уйти из поля зрения патрульных.
Во время общения парочка заметно нервничала. Парень сообщил, что у него в кармане есть 14 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Он признал, что эти свертки они переносят с целью распространения через так называемые "закладки".
На место была вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем в деле будут разбираться следователи.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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