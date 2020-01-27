Главная Новости Криминал и происшествия Парочка вышла на прогулку, чтобы рассовать закладки (ФОТО)
27.01.2020  17:01   

Парочка вышла на прогулку, чтобы рассовать закладки (ФОТО)

Двух человек, причастных к распространению наркотиков, остановили патрульные.


// Патрульная полиция

Во время патрулирования Шевченковского района города Харькова полицейские обратили внимание на подозрительное поведение парня и девушки, При приближении служебного авто, пара молодых людей резко пыталась уйти из поля зрения патрульных.

Во время общения парочка заметно нервничала. Парень сообщил, что у него в кармане есть 14 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Он признал, что эти свертки они переносят с целью распространения через так называемые "закладки".

На место была вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем в деле будут разбираться следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
28.01 Криминал и происшествия Сидельцев харьковского СИЗО лишили наркотического йогурта (ФОТО) 28.01 Криминал и происшествия На Харьковщине закрыли наркопритон 23.01 Криминал и происшествия Две подруги-закладчицы спалились на курении на детской площадке (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 