27.01.2020 17:01

Парочка вышла на прогулку, чтобы рассовать закладки (ФОТО)

Двух человек, причастных к распространению наркотиков, остановили патрульные.



// Патрульная полиция

Во время патрулирования Шевченковского района города Харькова полицейские обратили внимание на подозрительное поведение парня и девушки, При приближении служебного авто, пара молодых людей резко пыталась уйти из поля зрения патрульных.



Во время общения парочка заметно нервничала. Парень сообщил, что у него в кармане есть 14 свертков с наркотическими веществами синтетического происхождения. Он признал, что эти свертки они переносят с целью распространения через так называемые "закладки".



На место была вызвана следственно-оперативная группа. В дальнейшем в деле будут разбираться следователи.