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27.01.2020  16:01   

Патрульные на дорогах пачками отказываются от взяток

Четыре факта попытки предоставление неправомерной выгоды зафиксировали харьковские патрульные за прошедшие выходные.


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25 января патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения, а именно проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Водитель предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме пятьсот гривен.

Второй случай произошел 26 января на улице Шевченко: патрульные обнаружили автомобиль, водитель которого также нарушил ПДД Украины, а именно пересек двойную сплошную линию разметки. Водитель, с целью избежания административной ответственности, предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме сто гривен.

Третий случай произошел на Юбилейном проспекте. За непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения водитель предложил полицейским двести гривен.

Четвертый факт попытки дачи взятки зафиксировали в Новобаварском районе Харькова. Водитель в состоянии алкогольного опьянения неоднократно предлагал полицейским неправомерную выгоду в сумме двух тысяч гривен.

Действия нарушителей были зафиксированы на нагрудные бодикамеры и вызваны следственно-оперативные группы.

Следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий граждан по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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