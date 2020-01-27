Патрульные на дорогах пачками отказываются от взяток

Четыре факта попытки предоставление неправомерной выгоды зафиксировали харьковские патрульные за прошедшие выходные.
25 января патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения, а именно проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Водитель предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме пятьсот гривен.
Второй случай произошел 26 января на улице Шевченко: патрульные обнаружили автомобиль, водитель которого также нарушил ПДД Украины, а именно пересек двойную сплошную линию разметки. Водитель, с целью избежания административной ответственности, предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме сто гривен.
Третий случай произошел на Юбилейном проспекте. За непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения водитель предложил полицейским двести гривен.
Четвертый факт попытки дачи взятки зафиксировали в Новобаварском районе Харькова. Водитель в состоянии алкогольного опьянения неоднократно предлагал полицейским неправомерную выгоду в сумме двух тысяч гривен.
Действия нарушителей были зафиксированы на нагрудные бодикамеры и вызваны следственно-оперативные группы.
Следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий граждан по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку, конечно). В делах вам придется надеяться в первую очередь на себя.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшие осадки, туман. На дорогах местами гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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