27.01.2020 16:01

Патрульные на дорогах пачками отказываются от взяток

Четыре факта попытки предоставление неправомерной выгоды зафиксировали харьковские патрульные за прошедшие выходные.



// Facebook

25 января патрульные остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения, а именно проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Водитель предложил инспекторам неправомерную выгоду в сумме пятьсот гривен.



Второй случай произошел 26 января на улице Шевченко: патрульные обнаружили автомобиль, водитель которого также нарушил ПДД Украины, а именно пересек двойную сплошную линию разметки. Водитель, с целью избежания административной ответственности, предложил патрульным неправомерную выгоду в сумме сто гривен.

Третий случай произошел на Юбилейном проспекте. За непривлечение к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения водитель предложил полицейским двести гривен.



Четвертый факт попытки дачи взятки зафиксировали в Новобаварском районе Харькова. Водитель в состоянии алкогольного опьянения неоднократно предлагал полицейским неправомерную выгоду в сумме двух тысяч гривен.



Действия нарушителей были зафиксированы на нагрудные бодикамеры и вызваны следственно-оперативные группы.



Следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий граждан по ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).